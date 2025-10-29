أبرزها تغيير زيت المحرك، أهم الخطوات للحفاظ على عمر سيارتك

تُعد صيانة السيارات الدورية من أهم العوامل التي تضمن سلامة السائقين وتُطيل عمر المركبات، في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف الإصلاح وقطع الغيار والالتزام بصيانة يسهم في تفادي الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة الأداء.

ونرصد في التقرير التالي أهم العوامل التي تحافظ على عمر السيارة لمسافات طويلة بدون تلف، وهى:

تغيير زيت المحرك بانتظام

يعد زيت المحرك شريان الحياة لأي سيارة، إذ يحافظ على عمل الأجزاء الداخلية ويمنع الاحتكاك المفرط. ينصح بتغييره وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر.

فحص نظام التبريد

ارتفاع درجة حرارة المحرك من أبرز أسباب الأعطال الكبرى.

لذا يُنصح بمراقبة مستوى سائل التبريد بانتظام والتأكد من عدم وجود تسربات.

تبديل فلاتر الهواء والزيت والوقود

تساعد الفلاتر النظيفة على تحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود، كما تمنع دخول الشوائب الضارة.

فحص الإطارات وضغط الهواء

الإطارات السليمة تضمن توازن السيارة وتقلل من استهلاك الوقود. يجب التأكد من ضغط الهواء شهريًا وفحص تآكل الإطارات.

مراقبة نظام المكابح

فرامل السيارة عنصر أمان رئيسي. يُستحسن فحص سائل الفرامل وأقراص الكبح بانتظام لتجنب أي خلل مفاجئ.

فحص البطارية وشحنها

بطارية السيارة مسؤولة عن تشغيل النظام الكهربائي. يجب تنظيف الأقطاب بانتظام وفحص مستوى الشحن خاصة في فصل الشتاء.

متابعة نظام التعليق والتوجيه

نظام التعليق الجيد يضمن راحة القيادة واستقرار السيارة، بينما يقلل من تآكل الإطارات.

الاهتمام بنظام الإضاءة

الإضاءة السليمة تعزز السلامة أثناء القيادة الليلية أو في الظروف الجوية الصعبة. يجب استبدال المصابيح التالفة فورًا.

تفقد السوائل الأخرى

مثل زيت ناقل الحركة، وسائل المسّاحات، وزيت المقود. هذه السوائل ضرورية لتشغيل الأنظمة بسلاسة.

