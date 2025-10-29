خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة اعتداء داخل أحد المساجد عقب مشادة كلامية بين شخص وعامل المسجد بسبب الأذان تطورت إلى قيام الأول بالاعتداء على العامل بالضرب داخل مكان الوضوء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من شرطة النجدة يفيد إصابة عامل المسجد بإصابات متفرقة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق وقررت إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات مع استكمال سماع أقوال الشهود والتأكد من ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.