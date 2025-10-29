مصرع 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بطوخ

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بعد كوبرى برشوم المحطة وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لرفع السيارة وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى رفع السيارة من المياه وانتشال الجثامين، وتم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى قها المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة قبل أن تنحرف فجأة وتسقط في مياه الرياح التوفيقي، مما أدى إلى غرق مستقليها الثلاثة في الحال، فيما تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري لتمشيط المنطقة والتأكد من عدم وجود مفقودين آخرين.

كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف على أرض الواقع، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد أن تسبب الحادث في تكدس جزئي على الطريق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع السقوط، بينما سادت حالة من الحزن بين الأهالي الذين تجمعوا بمحيط الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

