الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة سفير تركيا بالقاهرة احتفالًا بالذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية

سفير تركيا بالقاهرة،
سفير تركيا بالقاهرة، فيتو

تحتفل السفارة التركية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 102 لتأسيس الجمهورية التركية، اليوم الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، والذي يمثل ذكرى إعلان الجمهورية التركية “العيد الوطني لتركيا” على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

 وبدوره، قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن: "اليوم يشهد احتفالا صاخبًا بذكرى تأسيس جمهوريتنا بحماس وإصرار وإيمان، تلك الجمهورية التي أكملت ولادتها من جديد بروح أقوى تحت قيادة مصطفى أتاتورك العظيم".

 

وتابع السفير التركي بالقاهرة: "في خلال تلك السنوات وصلت الدولة التركية لمستويات متقدمة في القانون والثقافة والتعليم والاقتصاد والسياسات الاجتماعية، كما أن قوتنا الوطنية الرادعة، وجيشنا البطل، أخدوا أمكانهم بين القوات المسلحة الرائدة في العالم".

وشدد على التزام بلاده وسياستها الخارجية بمبدأ السلام في الوطن والسلام في العالم.

كما وجه التحية والشكر للراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، وكل الرفاق الذين كانوا في الفريق المؤسس، والشهداء والغزاة الأعزاء اللي ضحوا بحياتهم  لأجل الوطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية التركية السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو السفير التركي بالقاهرة السفارة التركية بالقاهرة

مواد متعلقة

سفير تركيا يشيد بالمتحف المصري الكبير: صرح حضاري وثقافي فريد

سفير تركيا ومكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئنان مصر بذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

مصرع 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بطوخ

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

جماعات المصالح تتبوأ عرش البرلمان

بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads