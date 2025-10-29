رسالة سفير تركيا بالقاهرة احتفالًا بالذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية

تحتفل السفارة التركية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بالذكرى الـ 102 لتأسيس الجمهورية التركية، اليوم الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، والذي يمثل ذكرى إعلان الجمهورية التركية “العيد الوطني لتركيا” على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وبدوره، قال السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن: "اليوم يشهد احتفالا صاخبًا بذكرى تأسيس جمهوريتنا بحماس وإصرار وإيمان، تلك الجمهورية التي أكملت ولادتها من جديد بروح أقوى تحت قيادة مصطفى أتاتورك العظيم".

وتابع السفير التركي بالقاهرة: "في خلال تلك السنوات وصلت الدولة التركية لمستويات متقدمة في القانون والثقافة والتعليم والاقتصاد والسياسات الاجتماعية، كما أن قوتنا الوطنية الرادعة، وجيشنا البطل، أخدوا أمكانهم بين القوات المسلحة الرائدة في العالم".

وشدد على التزام بلاده وسياستها الخارجية بمبدأ السلام في الوطن والسلام في العالم.

كما وجه التحية والشكر للراحل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، وكل الرفاق الذين كانوا في الفريق المؤسس، والشهداء والغزاة الأعزاء اللي ضحوا بحياتهم لأجل الوطن.

