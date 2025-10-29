الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أحداث الكلاسيكو، اعتذار رسمي من فينيسيوس جونيور لجماهير ريال مدريد

فينيسيوس، فيتو
فينيسيوس، فيتو

قدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي، بعد اعتراضه الغاضب على قرار استبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

اعتذار فينيسيوس 

وقال فينيسيوس في بيان نشره عبر حساباته الرسمية: “اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديين عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو. وكما فعلت بالفعل شخصيًا خلال تدريب اليوم، أود أيضًا أن أعتذر مجددًا لزملائي في الفريق، وللنادي، وللرئيس”.

وأضاف اللاعب: “أحيانًا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي. شخصيتي التنافسية نابعة من الحب الكبير الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثّله”.

 

وختم فينيسيوس بيانه قائلًا: أعدكم بأن أواصل القتال في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".

ويأتي هذا الاعتذار بعد موجة من الجدل أثارتها لقطات اعتراضه أثناء التبديل في الكلاسيكو، والتي دفعت إدارة النادي للتأكيد على أهمية الانضباط واحترام قرارات الجهاز الفني.

