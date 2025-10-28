آرسنال يعلن غياب ثنائي الفريق أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

يغيب الثنائي ويليام صاليبا وجابريال مارتينيلي عن تشكيلة فريق أرسنال عن مواجهة برايتون بالدور الرابع من كأس الرابطة، لتتعمّق مشكلة الإصابات في النادي اللندني.

غياب ثنائي آرسنال



وخرج المدافع صاليبا خلال استراحة الشوطين من المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري بسبب الإصابة الأحد الماضي.



من جهته، غادر مارتينيلي الملعب وهو يعرج متجهًا إلى النفق بعد تعرضه لإصابة، وذلك عقب مشاركته بديلًا في الشوط الثاني أمام بالاس أيضًا.



ولا يملك الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، الذي كشف عن أن الدولي ديكلان رايس، لاعب الوسط، سيكون جاهزًا لمواجهة برايتون بعد إصابته هو الآخر أمام كريستال بالاس، تأكيدًا حول المدة التي سيغيبها كل من صاليبا ومارتينيلي عن الملاعب.



ويُعد فقدان اثنين من أبرز لاعبيه، حتى لفترة وجيزة، ضربة كبيرة لأرسنال في سعيه إلى تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004، والتتويج بباكورة ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويعاني فريق شمال لندن من غياب لاعبين آخرين أيضًا على غرار النرويجي مارتن أوديجارد، الألماني كاي هافيرتس، نوني مادويكي والبرازيلي جابريال جيزوس بسبب الإصابة.

