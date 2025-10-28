الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
برشلونة يتحرك للحفاظ على لامين يامال

لامين يامال
لامين يامال

يسود داخل أروقة نادي برشلونة قلق بالغ تجاه التصرفات الأخيرة للاعب الشاب لامين يامال، سواء من خلال تصريحاته العفوية في وسائل الإعلام أو نشاطه المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها مسؤولو النادي “متهورة وغير محسوبة”.

 

تحرك برشلونة بشأن لامين يامال 

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، قرر النادي بالتعاون مع وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز مراقبة مقابلاته الإعلامية ومحتواه عبر المنصات الرقمية بشكل دقيق، لتجنب أي مواقف مشابهة قد تؤثر على صورته العامة أو على استقرار الفريق.

ويأمل برشلونة أن يركز يامال خلال الفترة المقبلة على استعادة لياقته البدنية الكاملة والابتعاد عن الأضواء، مع الالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية، خصوصًا بعد أن أصبح أحد أبرز عناصر الفريق وأمل النادي للمستقبل.

