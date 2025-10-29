الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "كيميت للصناعات" و"القلعة – رد فلاج"

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين "كيميت للصناعات" و"القلعة – رد فلاج"

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "كيميت للصناعات" ومجموعة "القلعة رد فلاج – Al Qalaa Red Flag" الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار. 

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع "الأهرام للكيماويات" لإنتاج الفورمالدهيد

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروعين للملابس الجاهزة

ويهدف التعاون بين الجانبين لإنشاء ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.  

تفاصيل المشروع 

وتشمل المشروعات المزمع إقامتها نتيجة هذا التعاون: مصنع المواسير الصلب غير الملحوم: بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، ليلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية العملاقة والتنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ومصنع لإطارات المركبات بمختلف أنواعها، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون إطار سنويًا، كأحد الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الاستراتيجي، بالإضافة لمصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية؛ بحيث يساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين التحول الرقمي وتعزيز الربط الشبكي عالي السرعة والكفاءة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو

دفعة للاستثمار داخل الهيئة 

وعلى هامش مراسم التوقيع صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن هذا التعاون بين الكيانين الكبيرين يمثل دفعة للاستثمارات داخل الهيئة، ويدعم خطط الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعة ونقل تقنيات التصنيع المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، ودعم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة لإتاحة فرص العمل للشباب المصري، تحقيقًا لرؤية الدولة بتحقيق التنمية الشاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا. 

جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو
جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصادية قناة السويس اقتصادية لقناة السويس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون الاستراتيجي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصناعة توقيع بروتوكول تعاون توقيع مذكرة تفاهم صناعة السيارات مشروعات البنية التحتية وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مواد متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع "الأهرام للكيماويات" لإنتاج الفورمالدهيد

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروعين للملابس الجاهزة

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقّع عقود 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية

الأكثر قراءة

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

حركة المحليات، تفاصيل تعيين ونقل رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة

مصرع 3 أشخاص بسبب انقلاب سيارة سوزوكي في مياه الرياح التوفيقي بطوخ

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

جماعات المصالح تتبوأ عرش البرلمان

بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

في ذكرى مولده، حكايات أشقاء إبراهيم الدسوقي في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية