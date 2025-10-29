رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "كيميت للصناعات" و"القلعة – رد فلاج"

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "كيميت للصناعات" ومجموعة "القلعة رد فلاج – Al Qalaa Red Flag" الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار.

ويهدف التعاون بين الجانبين لإنشاء ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

تفاصيل المشروع

وتشمل المشروعات المزمع إقامتها نتيجة هذا التعاون: مصنع المواسير الصلب غير الملحوم: بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، ليلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية العملاقة والتنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ومصنع لإطارات المركبات بمختلف أنواعها، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون إطار سنويًا، كأحد الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الاستراتيجي، بالإضافة لمصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية؛ بحيث يساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين التحول الرقمي وتعزيز الربط الشبكي عالي السرعة والكفاءة.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم، فيتو

دفعة للاستثمار داخل الهيئة

وعلى هامش مراسم التوقيع صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن هذا التعاون بين الكيانين الكبيرين يمثل دفعة للاستثمارات داخل الهيئة، ويدعم خطط الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعة ونقل تقنيات التصنيع المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، ودعم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة لإتاحة فرص العمل للشباب المصري، تحقيقًا لرؤية الدولة بتحقيق التنمية الشاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا.

