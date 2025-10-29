الأربعاء 29 أكتوبر 2025
محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع "الأهرام للكيماويات" لإنتاج الفورمالدهيد

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها. 

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروعين للملابس الجاهزة

اقتصادية قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية توقعان بروتوكول تعاون مشترك

إقامة مجمع صناعي جديد 

وذلك لإقامة مجمع صناعي لإنتاج مادة الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية الأخرى مثل الغراء والميلامين، وذلك في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية، حيث يقام المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 10 ملايين دولار أمريكي (بما يعادل 473.7 مليون جنيه مصري)، ويوفر نحو150  فرصة عمل مباشرة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25  ألف طن من الفورمالدهيد سنويًا، و25  ألف طن من الفورم يوريا سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الخامات الأخرى المصنعة من هذه المواد الأساسية.

وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية  (MDC)، وروماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالهيئة.

 

و صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية إلى الصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية، نظرًا لما يتمتع به من أهمية استراتيجية في سلاسل الصناعات التحويلية، خاصةً في مجالات إنتاج الخامات الوسيطة المستخدمة في قطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة.

وأكد وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تسعى من خلال هذه النوعية من المشروعات إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الهيئة نحو تحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.

وأضاف أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعًا في المشروعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدةً من موقعها المتكامل مع ميناء السخنة، مما يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة من بنية تحتية وخدمات لوجستية ومحفزات استثمارية تحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

الجدير بالذكر أن مشروع الأهرام للكيماويات يُعد ثاني مشروع يتم توقيعه ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024. 

وتهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الصناعية الراغبة في التوسع داخل المنطقة، ودعم تلك التي تسعى إلى توجيه جزء من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الخارجية مع تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.

 

