البابا تواضروس: الإيمان المستقيم أساس وحدة الكنيسة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مجمع نيقية، الذي يحتفل العالم المسيحي بمرور سبعة عشر قرنا على انعقاده، ليس مجرد حدث تاريخي بل هو حدث حيّ يذكّر الكنيسة دائمًا بأن الإيمان المستقيم هو أساس وحدتها، وأن وحدة الكنيسة هي عطية الروح القدس التي ينبغي أن نحافظ عليها برباط السلام والمحبة، مشددًا على أن الوحدة لا تتحقق سوى بالحوار اللاهوتي بين الكنائس.

جاءت تصريحات قداسة البابا خلال كلمته في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي، الذي استضافته أكاديمية القديس مار مرقس القبطية بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة ٥٠٠ شخص من أكثر من ١٠٠ دولة.

مجمع نيقية

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفتخر بأنها كانت شريكة منذ البداية في مجمع نيقية العظيم من خلال قديسها أثناسيوس الرسولي، المدافع الأمين عن الإيمان القويم، مؤكدًا أن الكنيسة ما زالت مدعوة اليوم، وبعد سبعة عشر قرنًا، إلى أن تشهد للعالم بنفس الإيمان النيقاوي الذي تسلمته من الآباء، وأن ترفع صوت الحق والمحبة في عالم يموج بالتحديات والتغيرات.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني: “جمعنا هذا اللقاء في روح نيقية، حيث التأمل في قوة الإيمان، وحيث الدعوة الدائمة إلى التعاون والمحبة بين جميع الكنائس، والكنيسة القبطية تؤمن بأن الحوار اللاهوتي الصادق هو الطريق الحقيقي للوحدة الكنسية”.

وخلال كلمته، أعرب البابا تواضروس عن شكره وتقديره للأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور القس چيري بيلاي، ولجميع المشاركين في المؤتمر، مشيدًا بروح التعاون والمحبة التي ميزت جلساته ومناقشاته، مؤكدًا أن استضافة مصر للمؤتمر للمرة الأولى في إفريقيا وآسيا هي تعبير عن مكانتها التاريخية كمهد للإيمان المسيحي ومركز للحوار بين الكنائس.

وفي لفتة رمزية تعبّر عن الهوية المصرية والإيمان النيقاوي، قدم قداسة البابا هدية تذكارية للمشاركين في المؤتمر، وهي نموذج مصغر لمنارة الإسكندرية، موضحًا أنها ترمز إلى القديس أثناسيوس الرسولي باعتباره "منارة الإيمان" في العالم المسيحي، كما أن على جوانبها الأربعة كُتب نص قانون الإيمان النيقاوي بعشرين لغة تمثل وحدة العالم المسيحي وتنوعه في آن واحد. وأضاف قداسته أن الهدية من تصميم وتنفيذ آباء وشباب الإسكندرية تعبيرًا عن فخر الكنيسة بجذورها العريقة.

وشهد الحفل الختامي للمؤتمر كلمات عديدة من قيادات مجلس الكنائس العالمي، عبّرت عن التقدير العميق لقداسة البابا والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدين أن مصر قدمت نموذجًا مضيئًا في احتضان الحوار الكنسي العالمي.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الفريق التنظيمي المكون من شباب الكنيسة القبطية، تقديرًا لدورهم في إنجاح هذا الحدث الدولي الكبير، الذي رسّخ مكانة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كجسر للحوار والوحدة بين الكنائس في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.