رياضة

بعد وداع مصر للتصفيات، قائمة المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا للسيدات 2026

أمم أفريقيا للسيدات،
أمم أفريقيا للسيدات، فيتو

أسدل الستار على التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقرر إقامتها بالمغرب للنسخة الثالثة على التوالي.

وخرج منتخب مصر للسيدات من التصفيات بعد الخسارة أمام غانا 7-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

المغرب (البلد المستضيف)
الرأس الأخضر
بوركينا فاسو
السنغال
نيجيريا
غانا
تنزانيا
جنوب أفريقيا
زامبيا
مالاوي
كينيا
الجزائر

 

نتائج مباريات الدور الأخير من التصفيات

أنجولا – مالاوي

الذهاب 0-0

الإياب 0-2

جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب أفريقيا

الذهاب 1-1
الإياب 0-1
 

تنزانيا – إثيوبيا


الذهاب: 2-0
الإياب 1-0

ناميبيا – زامبيا

الذهاب 4-2
الإياب 3-0 

بوركينافاسو – توجو

الذهاب 0  - 2
الإياب 0- 1

الجزائر – الكاميرون
الذهاب 2-1
الإياب 0-1

مصر – غانا
الذهاب: 0-3

الإياب 4 -0

كينيا – جامبيا
الذهاب 3-1
الإياب 1-0

بنين – نيجيريا
الذهاب 0-2
الإياب 1-1

الرأس الأخضر – مالي

الذهاب 1-0

الإياب 2-4

السنغال – كوت ديفوار

الذهاب 0-0

الإياب 0-0

