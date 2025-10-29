بعد وداع مصر للتصفيات، قائمة المنتخبات المتأهلة إلى أمم أفريقيا للسيدات 2026

أسدل الستار على التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقرر إقامتها بالمغرب للنسخة الثالثة على التوالي.

وخرج منتخب مصر للسيدات من التصفيات بعد الخسارة أمام غانا 7-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

المغرب (البلد المستضيف)

الرأس الأخضر

بوركينا فاسو

السنغال

نيجيريا

غانا

تنزانيا

جنوب أفريقيا

زامبيا

مالاوي

كينيا

الجزائر

نتائج مباريات الدور الأخير من التصفيات

أنجولا – مالاوي

الذهاب 0-0

الإياب 0-2

جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب أفريقيا

الذهاب 1-1

الإياب 0-1



تنزانيا – إثيوبيا



الذهاب: 2-0

الإياب 1-0

ناميبيا – زامبيا

الذهاب 4-2

الإياب 3-0

بوركينافاسو – توجو

الذهاب 0 - 2

الإياب 0- 1

الجزائر – الكاميرون

الذهاب 2-1

الإياب 0-1

مصر – غانا

الذهاب: 0-3

الإياب 4 -0

كينيا – جامبيا

الذهاب 3-1

الإياب 1-0

بنين – نيجيريا

الذهاب 0-2

الإياب 1-1

الرأس الأخضر – مالي

الذهاب 1-0

الإياب 2-4

السنغال – كوت ديفوار

الذهاب 0-0

الإياب 0-0

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.