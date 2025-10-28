الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
سفير باكستان بالقاهرة يشيد باتفاق شرم الشيخ ويؤكد دعم حق الشعبين الكشميري والفلسطيني في تقرير المصير

أكد السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى مصر، على دعم باكستان الثابت والدائم لحق الشعبين الكشميري والفلسطيني في تقرير المصير، مشيدًا بشجاعتهما وإصرارهما على نيل حقوقهما المشروعة. 

كما أشاد السفير شوكت بدور مصر بتوقيع اتفاقية السلام في غزة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، معربًا عن أمله في أن تمثل خطوة نحو تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.

ودعا السفير المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على الهند للتراجع عن الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها في 5 أغسطس 2019، ووضع حد لسياسة التغيير الديموجرافي العنصري في جامو وكشمير.

وجاء ذلك خلال أحياء سفارة جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة ذكرى يوم كشمير الأسود بتنظيم ندوة بعنوان: “كشمير تحت الحصار: روح تقرير المصير تتجدد في جامو وكشمير المحتلة”، وذلك بمقر السفارة في القاهرة.

وشارك في الندوة نخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي مراكز الفكر المصرية الذين سلطوا الضوء في كلماتهم على معاناة الشعب الكشميري في جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية من قبل الهند.

وأكد المتحدثون أن الإقليم يعد منطقة متنازعًا عليها بين باكستان والهند، ولا يحق لأي طرف تغيير وضعه القانوني من جانب واحد.

كما شددوا على ضرورة إيجاد حل سلمي لقضية كشمير، والتي تعد من أقدم القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وفقًا لقرارات المجلس ذات الصلة وبما يحقق تطلعات شعب كشمير في تقرير مصيره.

واستنكروا العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، مؤكدين أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية ضد المدنيين الأبرياء.

