بعد واقعة الولايات المتحدة، تعرف على أهمية القرود في المختبرات الطبية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف حالة مخيفة، لهروب قرود حاملة لأمراض وفيروسات معدية وخطيرة، من شاحنة كانت تنقلهم، لكنها انقلبت على الطريق، حيث هربت القرود لأماكن غير معلومة، مما ينذر بكارثة.

كارثة في أمريكا هروب قرود تحمل أمراض خطيرة

ويظهر المقطع عدد من القرود وهي تسير على الأعشاب في الطريق، بعد انقلاب شاحنة كانت تنقلهم على الطريق السريع في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وهذه القرود من النوع الخطير، لأنها حاملة للعديد من الأمراض، منها (التهاب الكبد الوبائي C، وفيروس الهربس، وفيروس كورونا).

وتُعدّ القرود ـ وخصوصاً قرود «الماكاك الرِّيسيّ» وقرود “السيميان” الأخرى ـ من أهم الحيوانات المستخدمة في البحث الطبي الحيوي لعدة أسباب جوهرية:

لماذا يتم استخدام القرود؟

1. التشابه البيولوجي والفيزيولوجي للإنسان:

تُظهر القرود تشابهاً كبيراً مع البشر من حيث الجهاز المناعي، البُنى العصبية، وظائف الدماغ، الأنظمة الإنجابية، ما يجعل نتائج الأبحاث عليها أكثر قابلية للترجمة إلى البشر مقارنة بالفئران أو الحيوانات الصغيرة.

على سبيل المثال، في معاهد مثل Karolinska Institutet، يُذكر أن البحث على القرود ضروري “عندما لا يكون بديل مناسب متوفّراً” لا خاصة في بحوث الدماغ أو تطوير اللقاحات.

2. استخدامها في بحوث الأمراض المعقّدة والعلاجات:

تُستخدم القرود لدراسة الأمراض العصبية (مثل Alzheimer’s disease، Parkinson’s disease) والتفاعلات المناعية المعقّدة واللقاحات ضد أمراض معدية.

كذلك تُستخدم في اختبارات أمان الأدوية واللقاحات، حيث يُعدّ الجهاز المناعي أو الأعضاء لديها أقرب إلى الإنسان من الحيوانات الصغيرة.

3. القيمة العلمية رغم التحديات الأخلاقية:

يُشير تقرير مفاده أن استخدام القرود في البحث الطبي “ضروري في بعض الحالات” حتى مع وجود بدائل، لكن ذلك مشروط بأن يكون الاستخدام مبرّراً، وتُطبّق أعلى معايير الرعاية.

في الاتحاد الأوروبي، تُطبّق مبدأ الـ “3R” (الاستبدال Replace، التقليل Reduce، تحسين الرعاية Refine) عند استخدام الرئيسيات غير البشرية.

المزايا مقابل البدائل

مقارنة بالحيوانات الصغيرة (فئران، جرذان) التي تُستخدم كثيراً، فإن نتائج البحوث على القرود غالباً ما تكون أكثر مُعنى للبشر، لكن تواجه تكاليف أعلى، تحديات أخلاقية، احتياجات رعاية أكبر، وتشريعات أكثر صرامة.

البحوث على القرود تُجرى «عندما تكون البدائل الحيوانية أو الحاسوبية أو الخلوية غير كافية».

التحديات والانتقادات

هناك مخاوف أخلاقية جسيمة: عزل الحيوانات، الضغط النفسي، التجارب المؤلمة، والمعاناة التي قد تُسببها.

كذلك، هناك خطر نقْل الأمراض من القرود إلى البشر (عدوى zoonotic) أو العكس، خاصة عند سوء إدارة الحيوانات أو أثناء النقل أو عند فشل الاحتياطات المناسبة.

وكانت تقارير لوكالات الأنباء "أسوشيتد برس وفرانس برس" وصفت القرود الهاربة بعد انقلاب الشاحنة من النوعية الـ "عدوانية"، وطالبت السلطات بالابتعاد عنها حتى لا يتعرضوا لأذى، مؤكدة أن واحدة من هذه القرود لا تزال في عداد المفقودين.

وقالت السلطات في ولاية ميسيسيبي: "إن القرود التي كانت تُنقل، أمس الثلاثاء، على أحد الطرق السريعة في ولاية مسيسيبي نجت بعد انقلاب الشاحنة، التي كانت تنقلهم.

وتمكنت مجموعة من القرود من الهرب، أثناء نقلها على أحد الطرق السريعة في ولاية مسيسيبي، حسبما ذكرت سلطات إنفاذ القانون بالولاية.

القرود الهاربة قُتلت باستثناء واحد

وقالت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر في منشور لها عبر "الفيس بوك": "إن جميع القرود الهاربة، باستثناء واحد، قُتلت، محذرة من أن القرود كانت "عدوانية". ولم يتضح بعد عدد القرود التي كانت في الشاحنة".

وكانت الشاحنة تحمل قرود من نوع "ريسوس"، التي تزن عادةً حوالي 7.7 كيلو جرام، وتُعدّ من أكثر الحيوانات التي تجرى عليهم التجارب والدراسات الطبية في العالم، وكانت هذه القرود متواجدة في المركز الوطني للأبحاث الطبية الحيوية، التابع لجامعة تولين في نيو أورلينز، لويزيانا، الذي يُزود منظمات البحث العلمي بالأبحاث والدراسات بشكلٍ روتيني، وفقًا للجامعة، ولم يتضح بعد من كان ينقل هذه القرود، أو إلى أين تم نقلهم؟

وظهر في مقطع الفيديو قرودًا تزحف عبر العشب الطويل على جانب الطريق السريع 59 شمال هايدلبيرج بولاية ميسيسيبي، مع صناديق خشبية مكتوب عليها "حيوانات حية" مبعثرة في كل مكان.

القرود الهاربة خطيرة وتحمل أمراضًا

وصرحت إدارة الشرطة في الولاية "أن القرود تحمل أمراضًا، منها الهربس"، لكن جامعة تولين صرحت في بيان لها أن القرود "ليست مُعدية".

وردت إدارة الشرطة قائلةً: "إن سائق الشاحنة أبلغ جهات إنفاذ القانون أن القرود خطيرة، ويجب التعامل معها باستخدام معدات الوقاية الشخصية".

وردت جامعة تولين بأنها "تتعاون مع جهات إنفاذ القانون". كما تواجدت هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في ولاية ميسيسيبي في الموقع.

يذكر أن الحادث وقع على بُعد نحو 160 كيلومترًا من جاكسون، عاصمة الولاية. ولم يتضح سبب انقلاب الشاحنة، لم يذكر الخبر سبب إصابة هذه القرود بكل تلك الأمراض.

