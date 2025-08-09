انقلاب شاحنة زيت طعام يعطل حركة المرور بطريق الزنكلون بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، اليوم السبت، حادث انقلاب شاحنة نقل محملة بزيت الطعام على طريق الزنكلون بمدينة الزقازيق، عقب اصطدامها بعمود إنارة، ما تسبب في تعطل جزئي للحركة المرورية وتسرب كميات من الزيت على الطريق.

استجابة فورية لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة التحرك السريع في مواجهة الأزمات

وفي استجابة فورية لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني بضرورة التحرك السريع في مواجهة الأزمات، انتقل شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، إلى موقع الحادث، برفقة فرق الدفاع المدني والمرور والأجهزة التنفيذية، للإشراف على رفع السيارة وإزالة آثار الحادث.

زيت الطعام يوقف الحركة بطريق الزنكلون بالشرقية.. وفرق الإنقاذ تسيطر على الموقف،فيتو

رئيس مدينة الزقازيق: لا خسائر بشرية جراء الحادث

وأكد رئيس المدينة أن الواقعة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات في المركبة وعمود الإنارة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ نجحت في تطهير الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها خلال وقت قياسي، وسط إشادة من المواطنين بسرعة وكفاءة التدخل.

حوادث الطرق تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

أيضا يمكن تفادي الحوادث بعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

