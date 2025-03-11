مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بولاية ميسيسيبي الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية إسعاف تابعة للمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

ونقلت قناة CBS التلفزيونية أن "ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم مروحية إسعاف بالقرب من طريق ناتشيز تريس في مقاطعة ماديسون".

وأشارت القناة إلى تصريح متحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة، بأن المروحية سقطت في منطقة غابات.

وأفاد متحدثون باسم المركز الطبي بأنه كان على متن المروحية موظفان فقط من المركز بالإضافة إلى الطيار.

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