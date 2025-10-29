الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انعقاد اجتماع مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا

جامعة قنا الاهلية،فيتو
جامعة قنا الاهلية،فيتو

انعقد مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس مجلس الأمناء.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة قنا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الاهلية،  والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة منى ربيع، عميد كلية الآداب الأسبق  ، والدكتور جمال الدين عطا، أستاذ متفرغ بكلية العلوم بقنا كما شهد المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، الدكتور مصطفى وزيري الامين السابق للمجلس الاعلى للأثار، المهندس محمود عجور العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم.

تعزيز التعاون  بين جامعة قنا والجامعة الأهلية

وناقش اجتماع مجلس الأمناء عددًا من الموضوعات  ، وعلى رأسها الميزانية الحالية للجامعة، واعتماد الأعداد المقبولة بالبرامج الأكاديمية المختلفة للعام الجامعي 2026/2025، ومراجعة الخطط الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، بالإضافة تعزيز التعاون  بين جامعة قنا والجامعة الأهلية في مجال السكن الطلابي.

كما تم مناقشة مقترح انشاء مبني ملحق للعيادات لتصبح مستشفيي جامعي مشترك بين جامعة جنوب الوادي الاهلية وجامعة قنا، واعتماد التأمين الصحي والتكافلي للطلاب وأولياء الأمور، كما تناولت الجلسة مقترح للتعاقد مع شركة متخصصة لنقل طلاب جامعة جنوب الوادي الاهلية، وشراء سيارات كهربية لخدمة منسوبي الجامعة.

الجريدة الرسمية