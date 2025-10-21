الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
اقتصاد

هل يتم فتح حساب التوفير بصورة البطاقة في بنك مصر؟

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يبحث عملاء بنك مصر عن حلول لعدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أثناء فتح الحساب ومدى إمكانية الفتح بصورة البطاقة.

 

وكشف مسئولو بنك مصر أن حساب التوفير يمكن فتحه بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط (مع ضرورة إحضار أصل الرقم القومي للاطلاع).

ويمكن فتح حسابات للعملاء المذكور بمستند تحقيق الشخصية عبارات مثل (طالب – عاطل – بدون عمل – لا يعمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل) مكان خانة الوظيفة مع العلم أن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 3000 جم.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل ربط أكثر من حساب على الفيزا الخاصة بالعميل.

وأوضح بنك مصر لعملاء البنوك عدد الحسابات التي يمكن ربطها على بطاقة فيزا، وماستر كارد الخصم الفوري في بنك مصر. 

 

وحول ذلك أكد المسؤولون في بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات)، وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي. 

 

وأوضح مسئولون في بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيف

 

الجريدة الرسمية