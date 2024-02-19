الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

عائد 3%، تفاصيل وخصائص حساب "وفر" من بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن نسبة العائد المخصصة لحساب وفر الجديد الذي جرى إطلاقه مؤخرا في شتى فروع البنك.

وتشمل خصائص حساب وفر من بنك القاهرة ما يلي: 

العائد الخاص في حساب وفر من بنك القاهرة "من 1 إلى 500,000 جم.. العائد 3.00%.
في حالة تعدى رصيد الحساب عن 500,000 جم.. لا يتم تطبيق أي عائد على إجمالي الرصيد.
الحد الأدنى لاحتساب العائد 1 جم.


(الشروط والأحكام)


"حساب توفير للأفراد فقط بالجنيه المصري
يحسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر / يتم صرف العائد شهريًا 
متاح لجميع الفئات والأعمار 
المصريين فقط  / الحساب متاح للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب في بنك القاهرة 
العملاء ذوو مخاطر منخفضة فقط 
العملاء الذي لديهم بطاقات مدفوعة مقدما أو محفظة قاهرة كاش فقط
العملاء الذين لهم رقم تعريفي فقط 
يمكن فتح الحساب من 16 سنة بدون ولاية وللأقل من 16 سنة بولاية

Advertisements

 

دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير

من جانب آخر، أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل إلى 25% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل إلى 22% وفقًا لشريحة الحساب، فضلًا عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية إلى 20%.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار حرص بنك القاهرة المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها الحسابات اليومية بالجنيه المصرى، وشهادات الإدخار متنوعة الآجال، وغيرها.  

أعلى عائد على حسابات التوفير 

ويشهد "حساب ميجا توفير" إقبالًا كبيرًا من العملاء منذ طرحه، حيث إن الحساب بمزاياه الحالية يقدم للعملاء أعلى عائد على حسابات التوفير بالسوق المصرفى المصرى.

ويتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة، والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة، وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب، وبتغطية تأمينية تصل إلى 200,000 جنيه، كما يتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنك القاهرة حساب وفر من بنك القاهرة عائد شهري عملاء بنك القاهرة حساب وفر حساب ميجا توفير التأمين المجاني على الحياة

مواد متعلقة

تفاصيل عروض بنك القاهرة لعملائه بمناسبة عيد الحب

بنك القاهرة يطرح حساب ميجا توفير بعائد يصل إلى 25%

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نيكي هايلي: أنا رئيسة أمريكا، وترامب لم يعد يصلح للمنصب (فيديو)

مطالب لأولياء الأمور برفع الغياب عن المدارس، وخبير تربوي يوضح المخاطر

الإيجار القديم، تعرف على حالات فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية وحالات الاسترداد

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 19-2-2024

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية