عائد 3%، تفاصيل وخصائص حساب "وفر" من بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن نسبة العائد المخصصة لحساب وفر الجديد الذي جرى إطلاقه مؤخرا في شتى فروع البنك.

وتشمل خصائص حساب وفر من بنك القاهرة ما يلي:

العائد الخاص في حساب وفر من بنك القاهرة "من 1 إلى 500,000 جم.. العائد 3.00%.

في حالة تعدى رصيد الحساب عن 500,000 جم.. لا يتم تطبيق أي عائد على إجمالي الرصيد.

الحد الأدنى لاحتساب العائد 1 جم.



(الشروط والأحكام)



"حساب توفير للأفراد فقط بالجنيه المصري

يحسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر / يتم صرف العائد شهريًا

متاح لجميع الفئات والأعمار

المصريين فقط / الحساب متاح للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب في بنك القاهرة

العملاء ذوو مخاطر منخفضة فقط

العملاء الذي لديهم بطاقات مدفوعة مقدما أو محفظة قاهرة كاش فقط

العملاء الذين لهم رقم تعريفي فقط

يمكن فتح الحساب من 16 سنة بدون ولاية وللأقل من 16 سنة بولاية

Advertisements

دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير

من جانب آخر، أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل إلى 25% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل إلى 22% وفقًا لشريحة الحساب، فضلًا عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية إلى 20%.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار حرص بنك القاهرة المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها الحسابات اليومية بالجنيه المصرى، وشهادات الإدخار متنوعة الآجال، وغيرها.

أعلى عائد على حسابات التوفير

ويشهد "حساب ميجا توفير" إقبالًا كبيرًا من العملاء منذ طرحه، حيث إن الحساب بمزاياه الحالية يقدم للعملاء أعلى عائد على حسابات التوفير بالسوق المصرفى المصرى.

ويتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة، والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة، وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب، وبتغطية تأمينية تصل إلى 200,000 جنيه، كما يتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.