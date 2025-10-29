أمريكا تلغي تأشيرة حائز على جائزة نوبل بسبب انتقاده لترامب في ولايته الأولى

أعلن الكاتب النيجيري الحائز على جائزة نوبل للآداب، وولي سوينكا، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت تأشيرة دخوله إلى الولايات المتحدة. وكان سوينكا قد انتقد ترامب منذ رئاسته الأولى، لكنه رفض ذلك.

إقامة دائمة في الولايات المتحدة

وقال سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986، في مؤتمر صحفي: "أريد أن أؤكد للقنصلية أنني راضٍ للغاية عن إلغاء تأشيرتي".

وكان سوينكا (البالغ 91 عامًا) يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه دمر بطاقته الخضراء بعد انتخاب دونالد ترامب لأول مرة في عام 2016.

وتوقع سوينكا أن تعليقاته الأخيرة التي قارن فيها ترامب بالديكتاتور الأوغندي عيدي أمين ربما أثارت حفيظة القنصلية الأمريكية وساهمت في اتخاذها القرار.

وقال سوينكا في وقت سابق من هذا العام: إن القنصلية الأمريكية في لاجوس استدعته لإجراء مقابلة لإعادة تقييم تأشيرته، والتي قال إنه لن يحضرها.

إلغاء تأشيرة غير المهاجرين في أي وقت

ووفقًا لرسالة من القنصلية موجهة إلى سوينكا، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فقد ألغى المسؤولون تأشيرته، مستشهدين بلوائح وزارة الخارجية الأمريكية التي تسمح "لموظف قنصلي أو وزير أو مسؤول في الوزارة فوضه الوزير هذه السلطة بإلغاء تأشيرة غير المهاجرين في أي وقت"، حسب تقديره.

وعلق سوينكا، قائلًا: "ليس لديّ تأشيرة. أنا ممنوع من السفر".

ومن جانبها، قالت السفارة الأمريكية في أبوجا، العاصمة النيجيرية، إنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية، مستشهدة بقواعد السرية.

لقد جعلت إدارة ترامب إلغاء التأشيرات سمة مميزة لحملتها الأوسع نطاقا على الهجرة، واستهدفت بشكل خاص طلاب الجامعات الذين تحدثوا بصراحة عن الحقوق الفلسطينية.

وقال سوينكا، إنه قارن مؤخرًا ترامب بأمين من أوغندا، وهو الأمر الذي قال إن الرئيس الأمريكي "يجب أن يفخر به".

وأضاف سوينكا: "كان عيدي أمين رجلًا ذا مكانة دولية، ورجل دولة، لذا عندما وصفتُ دونالد ترامب بعيدي أمين، ظننتُ أنني أُثني عليه. إنه يتصرف كديكتاتور".

دعوة لزيارة الولايات المتحدة

وقد قام الكاتب المسرحي البالغ من العمر 91 عامًا، مؤلف مسرحية "الموت وفارس الملك"، بالتدريس في جامعات أمريكية مرموقة، وحصل على تكريمات منها، بما في ذلك جامعتي هارفارد وكورنيل.

ونُشرت أحدث رواياته، سجلات من أرض أسعد شعوب العالم، وهي رواية ساخرة عن الفساد في نيجيريا، في عام 2021. ووصف سوينكا الكتاب بأنه "هديته إلى نيجيريا" في مقابلة مع صحيفة "الجارديان".

ترك سوينكا الباب مفتوحًا لقبول دعوة لزيارة الولايات المتحدة في حال تغيرت الظروف، لكنه أضاف: "لن أبادر بنفسي، فلا أجد ما أبحث عنه هناك. لا شيء على الإطلاق". كما انتقد تكثيف عمليات الاعتقال للمهاجرين غير المسجلين في البلاد.

قال سوينكا: "الأمر لا يتعلق بي. عندما نرى الناس يُقتادون من الشارع - يُقتادون ويختفون لشهر... نساء مُسنّات، وأطفال يُفصلون عن ذويهم. هذا ما يُقلقني حقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.