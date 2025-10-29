تأجيل محاكمة 18 متهما بنشر أخبار كاذبة لـ 31 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 18 متهما، في القضية رقم 15978 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 31 ديسمبر المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.



كما وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين تهم تمويل الإرهاب.

