الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 25 نوفمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 21574 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، في خلية مدينة نصر، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لمرافعة النيابة.

ووجه للمتهم الأول بأمر الإحالة وأخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.


ووجه لباقي المتهمين في القضية تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه لآخرين تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية ارهاب جنايات مدينة نصر خلية مدينة نصر

