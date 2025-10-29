إحالة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية للجنايات

أمرت نيابة المطرية بإحالة 4 عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية الي محكمة الجنايات

وكانت معلومات وردت الي مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام عدد من الاشخاص بالحفر والتنقيب عن الاثار اسفل منزل بدائرة القسم، وعلي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري

وانتقلت قوات الامن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين قيام مالك عقار بالاستعانة بثلاثة اخرين والحفر اسفله بحثا عن قطع اثرية، عقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة داهمت قوة امنية المكان

ونجحت قوات الامن في ضبط المتهمين الاربعة وبحوزتهم الادوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب عن الاثار وهي عبارة عن سلم خشبي واسلاك انارة وكوريك وفأس، كما عثر علي حفر بعمق 2 متر

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة الموقع لبيان هل يحتوي على قطع أثرية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

