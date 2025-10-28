الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تجديد حبس عصابة التنقيب عن الآثار في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 6 عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق. 

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المرج قد كشفت قيام المتهمين بأعمال حفر أسفل العقار، بحثا عن قطع أثرية لتحقيق مكاسب مالية، بعيدًا عن أعين الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المتهمين متلبسين أثناء عملية الحفر، وعُثر بحوزتهم على أدوات ومعدات الحفر والتنقيب المستخدمة في الواقعة.


وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الجريمة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة الموقع لبيان هل يحتوي على قطع أثرية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

