الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لجنة دولية توثق 16 ألف دليل على جرائم إسرائيل بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريس سيدوتى إن اللجنة توصلت إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

الإبادة الجماعية في غزة 

وأوضح سيدوتي أن تحقيق اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة استمر عامين، وأثبت هذه الجرائم المرتكبة استنادا إلى أدلة جمعتها اللجنة بنفسها.

وأشار إلى أن فريق التحقيق جمع أكثر من 16 ألف بند من الأدلة تشمل صورا وفيديوهات يتم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل- في مايو 2021.

ووفق المتحدث، فإن اللجنة تواصل العمل بالطريقة ذاتها التي اعتمدتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ تأسيسها.

الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة

ويشمل ذلك الحديث مع شهود وضحايا وأطراف أخرى تمتلك معرفة مباشرة بما جرى، إضافة إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة وأدوات تحليل الأدلة الرقمية.

ولا تقتصر تحقيقات اللجنة على توصيف الجرائم، بل تتضمن كذلك تحديد المسؤوليات حسب سيدوتي، كاشفا أن اللجنة حددت في كثير من الحالات القوات العسكرية الإسرائيلية التي تقف خلف الجرائم المرتكبة.

كما توصلت -في حالات أخرى- إلى تحديد أفراد وقادة ومسؤولين في الحكومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي أعطوا أوامر بارتكاب هذه الجرائم.

أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق

وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبشأن الجهات التي تتسلم تقارير اللجنة، قال سيدوتي إن الوثائق تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، كما تنشر علنا، ولا توجد تقارير خاصة غير متاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأراضي الفلسطينية قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب جريمة الابادة الجماعية غزة نتنياهو الأراضي الفلسطينية المحتلة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

بعد تحذيرات أمريكية مبطنة، الاحتلال الإسرائيلى يعلن التزامه باتفاق ترامب لوقف إطلاق النار

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

أكسيوس: مسؤول أمريكي يحذر الاحتلال من خرق وقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads