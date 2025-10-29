محاكاة على الطبيعة لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية جهودا مكثفة في إطار الاستعدادات لمواجهة أخطار موسم الشتاء وهطول الأمطار..

محطة الاستعدادات لمواجهة أخطار موسم الشتاء

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة محاكاة التعامل مع مياه الأمطار.

حيث يتم تنفيذ محاكاة على الطبيعة لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أخطار موسم هطول الأمطار والسيول حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أن "محافظ الدقهلية" كان قد عقد عدة اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية أخطار هطول أمطار غزيرة، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعة للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء.

وأشار " المحافظ " إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار.

كما كلف "مرزوق" الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة.

