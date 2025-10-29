ندوة بقصر الإبداع الفني اليوم عن الثقافة الجماهيرية في 80 عاما

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "الثقافة الجماهيرية في 80 عاما"، بقصر الإبداع الفنى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى توثيق تاريخ الحركة الثقافية في مصر.

ندوة الثقافة الجماهيرية في 80 عاما

يدير الندوة الكاتب محمد رفاعي، ويشارك بها كل من الكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، والدكتورة فؤادة بكري، أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان، وصاحبة أول بحث أكاديمي عن الثقافة الجماهيرية.

وتشهد حديثا حول تاريخ الجامعة الشعبية التي جاء تأسيسها عام 1945، كتتويج لمشروع المفكر أحمد أمين الذي تقدم به إلى وزارة المعارف، لتكون اللبنة الأولى في بناء منظومة الثقافة الجماهيرية.

وتنفذ الندوة ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتور حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير، وفي ضوء الأنشطة التثقيفية المنفذة بقصر الإبداع الفني.

