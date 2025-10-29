ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

تنطلق صباح اليوم فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ.

شرم الشيخ

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد حضورًا دوليًا رفيع المستوى، يضم فيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية.

المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

وانطلقت الإثنين الماضي بمدينة شرم الشيخ أعمال المجلس التنفيذي 79 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية أعضاء المجلس التنفيذي، وذلك تمهيدا لانعقاد الدورة الخامسة والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 25)، تحت رعاية الرئيس السيسي، وباستضافة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تناول الاجتماع القرارات والتوصيات المزمع المصادقة عليها في الإنكوساي 25، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحد التوجهات المهنية داخل المجتمع الرقابي الدولي؛ كما تهدف إلى تأمين القيادة الاستراتيجية الرشيدة وضمان استمرارية العمل وتماسك المبادرات المهنية، إلى جانب مناقشة التقارير الدورية الصادرة عن كيانات الإنتوساي، وفي مقدمتها لجان الأهداف الاستراتيجية، والأمانة العامة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية "IDI"، والمجلة الدولية للمراجعة الحكومية IJGA، والمنظمات الإقليمية.

ويعقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INCOSAI 2025"، المقرر انعقاده في 29 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من قادة وأعضاء الأجهزة العليا للرقابة من مختلف الدول الأعضاء.

وترأس اجتماعات المجلس التنفيذي 79، "فيتال دوريجو" رئيس الجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل، وبمشاركة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري (النائب الأول للإنتوساي)، والدكتور حسام العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية (النائب الثاني للإنتوساي)، والدكتورة مارجيت كراكر، رئيس محكمة المراجعة النمساوية والأمين العام لمنظمة الإنتوساي.

ويعد (INCOSAI) الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل منظمة الإنتوساي، ويعقد كل ثلاث سنوات بمشاركة الأجهزة العليا للرقابة من دول العالم؛ ويعتبر المؤتمر منصة عالمية لبحث الموضوعات الفنية ذات الأولوية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة العامة.

جدير بالذكر أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، ستتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، خلال افتتاح فعاليات الـ"إنكوساي" الخامس والعشرين.

