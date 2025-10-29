بسبب إعصار ميليسا المدمر، جامايكا تعلن الجزيرة الكاريبية منطقة كوارث (فيديو)

أعلنت حكومة جامايكا، الجزيرة الكاريبية منطقة كوارث مع استمرار الإعصار ميليسا في ضرب البلاد بعنف.

وقال رئيس الوزراء أندرو هولنس يوم الثلاثاء في منشور على منصة "إكس"، إن أولوية الحكومة الأولى دائمًا هي سلامة ورفاهية كل مواطن جامايكي.

وأضاف أن الأوامر الصادرة تمنح الحكومة الأدوات اللازمة لمواصلة إدارة استجابتنا لإعصار ميليسا.



I don’t make a lot of money through the ad revenue on here but whatever I do make during this current period I will donate to a hurricane relief charity to help those in Jamaica.



Horrible situation unfolding there. You can help simply by leaving a 👍🏻



pic.twitter.com/CtvJWXN6kn October 28, 2025

وتسبب الإعصار ميليسا في أضرار جسيمة في جامايكا بعد وقت قصير من وصوله إلى اليابسة، إذ اقتلع أسطح منازل ومستشفيات، واقتلع أشجارًا من جذورها، وأغرق الشوارع بالمياه.

ووفقًا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، ضرب الإعصار الجزيرة الكاريبية برياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 295 كيلومترًا في الساعة، مصنفا ضمن الفئة الخامسة، وجالبًا معه رياحًا مدمرة، وأمواجًا عاتية، وأمطارًا غزيرة.

🚨JUST IN: New video shows the catastrophic damage from Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica.



This is very sad! 💔

pic.twitter.com/KRZvAdgc3V — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 29, 2025

ولا تزال الحصيلة الكاملة للأضرار غير واضحة، ولم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع ضحايا حتى الآن.



ووصل الإعصار إلى اليابسة قرب بلدة نيو هوب على الساحل الجنوبي الغربي لجامايكا، ويعد من أقوى الأعاصير المسجلة في تاريخ المحيط الأطلسي، بحسب المركز الوطني للأعاصير. ووصف قادة في جامايكا وخبراء أرصاد الوضع بأنه بالغ الخطورة ويهدد الحياة.

وبعد مروره فوق اليابسة، ضعف الإعصار قليلا لكنه ظل خطيرا من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح بلغت سرعتها نحو 240 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.



