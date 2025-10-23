إغلاق مدارس ومصالح حكومية، "ميليسا" تضرب 3 دول في الكاريبي وتحذير من فيضانات (فيديو)

ضربت العاصفة الاستوائية "ميليسا"، الأربعاء، 3 دول في منطقة الكاريبي، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من هايتي وجامايكا والدومينيكان، وسط تحذيرات من مخاطر حدوث فيضانات كبيرة في منطقة الكاريبي الشمالية.

وحث مسئولون وخبراء الأرصاد، في تلك الدول، السكان في المناطق المعرضة للفيضانات، على التوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر: إن المدارس في 9 مقاطعات ستغلق يومي الأربعاء والخميس، كما أمر بإغلاق الدوائر الحكومية والشركات الخاصة غير الضرورية.

🌊 La Guajira, Colombia: Tropical Storm Melissa caused severe flooding in more than ten neighbourhoods of Maicao, leaving homes and businesses underwater.



Dozens of families were affected, and several areas left without electricity. pic.twitter.com/vZOp1ZS5eF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 22, 2025



ولجأ عشرات الأشخاص في جنوب البلاد إلى الملاجئ بالفعل، بينما انتشر نحو 500 متطوع من فرق الإنقاذ في أنحاء المنطقة للمساعدة.

وأفاد المسئولون أيضًا بأن عشرات من شبكات إمداد المياه خرجت عن الخدمة؛ ما أثّر في أكثر من نصف مليون مشترك.

وفي هايتي، أعرب السكان عن قلقهم من احتمال حدوث فيضانات غزيرة، إذ سبق أن تسببت العواصف السابقة في دمار واسع بسبب تآكل التربة المنتشر في البلاد.

أما في جامايكا، فقال وزير المياه والبيئة ماثيو سامودا: إن 881 مأوى ستكون متاحة عند الحاجة، فيما أُمرت المحاكم بالإغلاق، على أن تتحول المدارس إلى التعليم عن بُعد اليوم الخميس.



