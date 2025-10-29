مصرع وإصابة 16 شخصا في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق الإسماعيلية السويس حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية عزبة أبو نصر الله.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث

كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابسات الحادث وفرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتحرير المحضر اللازم.

وعلى صعيد آخر كان قد شهد طريق بحيرة الصيادين الشهير بطريق "كارفور" في محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم وقع بين 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى على الفور.

إخطار بوقوع حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق بحيرة الصيادين الشهير بطريق "كارفور"، مما أسفر عن إصابة شخصين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلا إلى المستشفى وهما يعانيان من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهما وايداعهما بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وتبين أن المصابين هما كل من عماد حسن على 45 عاما مصاب بجروح قطعية متفرقة بالوجه وجرح قطعى بفروة الرأس طوله حوالي 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد تامر سعد الدين 18 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

