رياضة

الفرق الثماني المتأهلة لربع نهائي كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين،
كأس خادم الحرمين، فيتو

أسدل الستار أمس الثلاثاء على مواجهات دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت أربع مواجهات جاءت نتائجها على النحو التالي:

فوز الاتحاد على النصر 2-1 

خسارة الأخدود أمام الهلال 0-1

فوز القادسية على الحزم 3-1

فوز الشباب على الزلفي 1-0 

الأندية الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس خادم الحرمين

وكانت أندية الفتح والخليج والأهلي والخلود، قد حصدت الإثنين الماضي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكتمل بذلك عقد الفرق الثمانية المتأهلة لدور الثمانية.

وهي: الفتح والخليج والأهلي والخلود والاتحاد والهلال والقادسية والشباب.

مباراة النصر واتحاد جدة، فيتو
مباراة النصر واتحاد جدة، فيتو

الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين

وفاز فريق اتحاد جدة على نظيره النصر، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمتعهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي  لموسم 2025-2026.

بهذه الخسارة ودع رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسات كأس خادم الحرمين.

تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في جميع البطولات

-  التقى الفريقان في 85 مباراة بمختلف المسابقات من قبل، حقق خلالها النصر الفوز في 27 مباراة، مقابل 37 انتصارًا لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 164 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

