الفتح يفوز على الرياض 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

نجح فريق الفتح في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه على ضيفه الرياض 0/2، في اللقاء الذي جرى، مساء اليوم الإثنين، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.

أهداف الفتح في شباك الرياض

وانتظر الفتح حتى الشوط الثاني ليسجل هدفيه بواسطة المغربي مراد باتنا في الدقيقة (63) وفهد الزبيدي بالدقيقة (74).

أحداث مباراة الفتح ضد الرياض

وسيطر الفتح على معظم فترات الشوط الأول، ولاحت له فرصة محققة عندما توغل عبدالله العنزي بكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها قوية، تصدى لها الحارس الكندي ميلان بوريان وعادت ليبعدها الدفاع للركنية (16).

وصوب القُمري زيدو يوسف كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالمدافع وأخذت طريقها للركنية (29) وكرر زيدو محاولاته وصوب كرة مماثلة لكنها مرت بجوار القائم (41).

وفي الشوط الثاني، ومن ركلة حرة مباشرة تمكن الفتح من التسجيل، عندما ارسل المغربي مراد باتنا كرة قوية استقرت على يمين بوريان (63) وانقذ بوريان مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة خطرة وحولها بأطراف أصابعه للركنية (65).

وعزز الفتح تقدمه بهدف ثان عندما تابع فهد الزبيدي كرة عرضية، لعبها برأسه على يسار بوريان (74) وكاد الفتح أن يسجل هدفًا ثالثًا لكن كرة الكاميروني كارل إيكامبي التي صوبها من ركلة حرة مباشرة اعتلت العارضة (+90).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.