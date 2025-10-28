رئيس مجلس الشيوخ يستقبل أعضاء أمانة فض المنازعات بوزارة العدل

استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وفدا من المستشارين أعضاء الأمانة الفنية للجان فض المنازعات بوزارة العدل، برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق.

وفد لجان فض المنازعات بوزارة العدل في مجلس الشيوخ

في مستهل اللقاء، تقدم الوفد بخالص التهاني للمستشار عصام الدين فريد، بمناسبة تولية رئاسة مجلس الشيوخ، أحد جناحي السلطة التشريعية.

تهنئة المستشار عصام الدين فريد بمنصب رئيس الشيوخ

وأكد الوفد أن المستشار عصام الدين فريد، قامة قانونية ووطنية كبري وله إسهامات وطنية عديدة، معتبرين أن وجوده على رأس مجلس الشيوخ إثراء للحياة التشريعية المصرية، بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دور مجلس الشيوخ في دعم مصلحة الوطن

كما أعرب الوفد عن تمنياته للمستشار عصام الدين فريد، بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ومن جانبه، تقدم المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير لوفد المستشارين الأجلاء علي التهنئة الكريمة، معربا عن امتنانه لهذه الزيارة.

حضر اللقاء المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.