رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من المجلس ضم المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار الدكتور حنفي الجبالي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مشيدًا بمسيرته القضائية الثرية وما يتمتع به من قيمة وقامة قانونية بارزة، ومعربًا عن ثقته في قدرته وكفاءته في قيادة دفة مجلس الشيوخ خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

كما قدّم رئيس مجلس النواب التهنئة لكل من اللواء  أحمد العوضي والمستشار فارس سعد بمناسبة انتخابهما وكيلين لمجلس الشيوخ، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن خالص تقديره واعتزازه بتهنئة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، مشيدًا بمكانته كأحد القامات القانونية والبرلمانية الوطنية البارزة، ومثمنا ما تشهده جلسات مجلس النواب تحت رئاسته من انضباط والتزام وحرص على تحقيق مصالح المواطنين، وهو ما تجلّى في العديد من القوانين والتشريعات التي أقرّها المجلس وتمس مختلف فئات المجتمع.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار  عمرو يسري المستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية