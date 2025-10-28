الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمديريات، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن محافظات المرحلة الأولى. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، الذي يدعو المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وسلاسة.

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات

السفير الروسي: مصر ليست مهد الحضارات فحسب بل "أم بدايات السينما والفن العربي" (فيديو)

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ثقته الكاملة في وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في كتابة مستقبل الوطن، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.

 

 

 وأشار إلى أن صوت كل مواطن يصنع فارقًا في بناء مؤسسات قوية تعبّر عن إرادة الشعب وتدعم مسيرة التنمية والبناء.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تُجرى للمصريين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ولائقة للناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الاسكندرية انتخابات مجلس النواب الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات

السفير الروسي: مصر ليست مهد الحضارات فحسب بل "أم بدايات السينما والفن العربي" (فيديو)

أشرف صبحى يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف بمشاركة 35 دولة

الأكثر قراءة

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

شاب يفقد حياته دفاعًا عن فتاة، مشاجرة بسبب معاكسة تنتهي بجريمة قتل في بنها

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية