الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء والمديريات، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 ضمن محافظات المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، الذي يدعو المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وسلاسة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ثقته الكاملة في وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في كتابة مستقبل الوطن، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.

وأشار إلى أن صوت كل مواطن يصنع فارقًا في بناء مؤسسات قوية تعبّر عن إرادة الشعب وتدعم مسيرة التنمية والبناء.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تُجرى للمصريين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ولائقة للناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.