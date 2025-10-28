استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم بمكتبه بمدينة العريش، الجنرال مايكل جارويه قائد القوات متعددة الجنسيات، والوفد المرافق له.

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات

وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات والتنسيق المستمر بين الجانبين، ومثمّنًا الدور الذي تقوم به القوات متعددة الجنسيات في دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية بالمحافظة.

كما ألقى المحافظ محاضرة تناول فيها التهديدات الاستراتيجية المختلفة وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، موضحًا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في استعادة الأمن والتنمية بسيناء.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون القائم، وحرصهما على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

