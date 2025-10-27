قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة رافع مياه الشيخ زويد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمحطة قبل افتتاحها وتشغيلها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

محافظ شمال سيناء يتفقد محطة رافع مياه الشيخ زويد تمهيدًا لتشغيلها

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمحطة، واستمع إلى شرح من مسؤولي قطاع المياه حول مكونات المشروع وخطة التشغيل والتغذية.

وأوضح المحافظ أن المحطة سيتم تغذيتها بالمياه من محطة تحلية المياه بالكيلوا ١٧ عبر رافع مياه الريسة، بطاقة إجمالية تبلغ ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين خدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف مراكز المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.