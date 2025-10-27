الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظ شمال سيناء يتفقد محطة رافع مياه الشيخ زويد تمهيدًا لتشغيلها

محافظ شمال سيناء
قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة رافع مياه الشيخ زويد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمحطة قبل افتتاحها وتشغيلها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمحطة، واستمع إلى شرح من مسؤولي قطاع المياه حول مكونات المشروع وخطة التشغيل والتغذية.

وأوضح المحافظ أن المحطة سيتم تغذيتها بالمياه من محطة تحلية المياه بالكيلوا ١٧ عبر رافع مياه الريسة، بطاقة إجمالية تبلغ ٢٠ ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمدينتي الشيخ زويد ورفح.

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية موقف ذوي الهمم وكبار السن (فيديو)

وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع نقل الكهرباء فى سيناء

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين خدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في مختلف مراكز المحافظة.

