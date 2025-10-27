الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد مدينة رفح الجديدة ومستشفى الشيخ زويد

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة ميدانية في مدينة رفح الجديدة، حيث تفقد عددًا من المناطق والمرافق السكنية والخدمية بالمدينة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كل سبل الراحة والاستقرار لأهالي رفح وتلبية متطلباتهم في أسرع وقت.

كما حرص المحافظ على اللقاء بالأطفال والطلبة، وتبادل معهم الحديث حول دراستهم واحتياجاتهم التعليمية، موجّهًا بتهيئة كل الظروف الملائمة لهم داخل المدارس الجديدة بالمدينة.

وأكد المحافظ أن ما يتم في رفح الجديدة هو ترجمة حقيقية لضرورة إعمار وتنمية شمال سيناء، وتوفير حياة كريمة لأبنائها.

كما قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بجولة تفقدية في مستشفى الشيخ زويد المركزي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، واستمع إلى ملاحظات الأطباء والتمريض، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل رعاية صحية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها.

وشدد المحافظ على استمرار جاهزية المستشفى وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لخدمة المرضى والمترددين، للإرتقاء بالمنظومة الصحية في شمال سيناء.

