رددها كل صباح، أدعية لسعة الرزق وتيسير الأمور

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور من الأمور المهمة التي يحرص الكثير من النساء والرجال علي ترديدها طلبا للزيادة في أمور المعاش واستبشار بالخير الوفير الذي ينتظره العبد من ربه، فدعاء الصباح من أفضل ما يقوم به كل مسلم، بعد الاستيقاظ من النوم، حيث يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى؛ طالبا منه تيسير الأمور وزيادة الرزق، ودعاء الصباح من خير ما يستفتح به المسلم يومه.

وذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح يملأ اليوم بالبركة، وهذه البركة تشمل الرزق والصحة وكل ما ينعم به الإنسان من نعم وفضل من الله سبحانه. وخلال السطور نستعرض معكم دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور وأفضل الأعمال.

دعاء الصباح في السنة النبوية المشرفة

علمنا سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في سنته المشرفة أذكار الصباح (دعاء الصباح)، وقد حرص الرسول الكريم على دعاء الصباح كل يوم، يقول (صلى الله عليه وسلم): "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

فقد كانت من عادات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر، فيذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس، حيث يجلس في مصلاه يذكر الله ويسبحه ويكثر الدعاء حتى شروق الشمس.

أفضل الأعمال في الصباح كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه:

صلاة الضحى من السنن المأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة، رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صلَّى الْفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا).

وعن أنس، رضي الله عنه، قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حَتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة). قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ)

دعاء الرزق وتيسير الأمور

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي). (دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

