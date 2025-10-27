ساهموا في اكتشاف تمساح عمره 80 مليون عام، جامعة بنها تهنئ باحثيها

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بجامعة أسيوط، والباحث بلال سالم طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو والمدرس المساعد بجامعة بنها، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة، بمناسبة الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام بصحراء مصر الغربية، أُطلق عليه اسم "تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi)".

ساهموا في اكتشاف نوع جديد من التماسيح عاش في مصر منذ 80 مليون عام، جامعة بنها تهنئ باحثيها



كما وجه الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها، التهنئة إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور هشام سلام رئيس الفريق البحثي، على الاكتشاف الجديد.

كما وجه الشكر لرعايتهم ودعمهم للباحث بلال سالم خلال مشواره العلمى وإجراء بحوث تعاون مشترك بين الجامعتين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.

يذكر أن الباحث بلال سالم حصل على درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوي، بالإضافة إلى العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية، وهو باحث دكتوراه بجامعة أوهايو وعضو الفريق ومسؤول حفريات الزواحف والطيور بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

كان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قد أعلن عن نجاح فريق مركز الحفريات الفقارية بالجامعة (MUVP)، بقيادة الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقارية ومؤسس المركز، في اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.