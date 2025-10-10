الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيارة المتنقلة التابعة للمركز التكنولوجي بدمياط تنجز عشرات المعاملات خلال أسبوع (صور)

السيارة المتنقلة
السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بمحافظة دمياط

 واصلت السيارة التكنولوجية المتنقلة التابعة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمياط تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين على مدار الأسبوع الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتسهيل الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين.

ووفقا للإعلان الصادر عن ديوان عام المحافظة بشأن خطة تمركز السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بعدد من المناطق، تضمنت: "أسفل الكوبري العلوي – عزب النهضة – بجوار مسجد الحطاب – باب الحرس – موقف المطري"، وذلك وفق جدول زمني محدد يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق.

 

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بمحافظة دمياط 
السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بمحافظة دمياط 

وخلال هذا الأسبوع، تم تنفيذ 57 معاملة متنوعة، إلى جانب 81 معاملة كارتة مجمعة، أثناء تواجد السيارة في النقاط المشار إليها، مما يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من الخدمة المتنقلة التي توفر الوقت والجهد.

من جانبها أكدت محافظة دمياط أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يواصل استقبال طلبات سداد الكارتة المجمعة، سواء من خلال الموقفين التابع لهما، أو عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، أو من خلال السيارة المتنقلة التي تجوب المناطق لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.

