السيارة المتنقلة التابعة للمركز التكنولوجي بدمياط تنجز عشرات المعاملات خلال أسبوع (صور)

واصلت السيارة التكنولوجية المتنقلة التابعة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدمياط تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين على مدار الأسبوع الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتسهيل الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين.

ووفقا للإعلان الصادر عن ديوان عام المحافظة بشأن خطة تمركز السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بعدد من المناطق، تضمنت: "أسفل الكوبري العلوي – عزب النهضة – بجوار مسجد الحطاب – باب الحرس – موقف المطري"، وذلك وفق جدول زمني محدد يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق.

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بمحافظة دمياط

وخلال هذا الأسبوع، تم تنفيذ 57 معاملة متنوعة، إلى جانب 81 معاملة كارتة مجمعة، أثناء تواجد السيارة في النقاط المشار إليها، مما يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من الخدمة المتنقلة التي توفر الوقت والجهد.

من جانبها أكدت محافظة دمياط أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يواصل استقبال طلبات سداد الكارتة المجمعة، سواء من خلال الموقفين التابع لهما، أو عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، أو من خلال السيارة المتنقلة التي تجوب المناطق لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.