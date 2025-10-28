الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أصغر سيارة دفع رباعي، مواصفات سيارات هيونداي فينيو 2026

سيارات هيونداي فينيو
سيارات هيونداي فينيو 2026

طرحت هيونداي الكورية الجيل الثاني من سيارتها هيونداي فينيو 2026، بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر كابا توربو GDI، بقوة 120 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 172 نيوتن-متر عند 1,500 – 4,000 دورة في الدقيقة 

مواصفات سيارات هيونداي فينيو 2026 


 سيارات هيونداي فينيو 2026 تأتي بواجهة  الأمامية بأضواء أمامية جديدة بتصميم مقسوم، تضم إضاءة نهارية Twin Horn بتقنية DRL، ومصابيح Quad Beam بتقنية ليد، يتصل بينها شريط إضاءة يمتد بعرض الواجهة، يتوسطها شبك ضخم أسفلها لوح حماية معدني.


جانب السيارة رفارف بارزة مشابهة لطراز توسان، وتطعيمات على العمود سي مع وضعية أكثر ارتفاعًا وثباتًا على الطريق، خلفية السيارة بأضواء ممتدة بعرض الهيكل، مع لوح حماية معدني يغطي معظم المصد الخلفي، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بمظهر يبدو أكبر من حجمها.

تُعد هيونداي فينيو 2026 أصغر سيارة دفع رباعي من هيونداي، تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للاستخدام اليومي والرحلات في المدينة والطرق العادية. تجمع السيارة بين التكنولوجيا المتطورة والسعر المناسب، مما يجعلها جذابة للأفراد ذوي الميزانيات المتوسطة والصغيرة الذين يبحثون عن سيارة جديدة بدلًا من المستعملة.

 

