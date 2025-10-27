جيش الاحتلال يرفض دخول فرق البحث إلى رفح للعثور على جثمان هدار جولدن

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول آليات هندسية تابعة للصليب الأحمر الدولي، إلى جانب عناصر من كتائب القسام، إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك للمشاركة في مهمة البحث عن جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، المفقود منذ عام 2014.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرفض الإسرائيلي أدى إلى تعطيل العملية التي كانت مقررة ظهر اليوم، رغم الترتيبات المسبقة التي جرت بوساطة إنسانية لإتمام عملية البحث تحت إشراف الصليب الأحمر.

ويُعد هدار جولدن أحد الجنود الإسرائيليين الذين فُقد أثرهم خلال العدوان على غزة عام 2014، وتطالب إسرائيل منذ ذلك الحين باستعادة جثمانه ضمن أي ترتيبات تبادل محتملة، فيما تربط كتائب القسام هذه المسألة بملف الأسرى والمفقودين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

الاتحاد الأوروبي: احترام التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين واجب قانوني

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى احترام التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي، اليوم، أنه يحافظ على موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تُعد وفق القانون الدولي مناطق محتلة.

وأضاف البيان أن أي خطوات أو إجراءات تهدف إلى ضم تلك الأراضي تُعد غير قانونية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية واستمرار معاناة المدنيين في غزة، حيث شدد الاتحاد على أن الضم أو فرض السيادة الأحادية لا يمكن أن يشكل أساسًا لأي تسوية دائمة أو سلام عادل، مجددًا تأييده لحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.