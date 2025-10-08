الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات شمال غرب رفح الفلسطينية

أفادت «قناة القاهرة الإخبارية»، بوقوع إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشاكوش شمال غرب رفح الفلسطينية.

 

حصيلة ضحايا الاحتلال منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن أن مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء و61 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة الي ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.


 

وقبل وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتل كادرين طبيين كل يوم، وصحفيًا كل 3 أيام، بالإضافة إلى قتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام. 

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 232 فلسطينيًا كل يوم

وقال الإعلامي الحكومي في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 232 فلسطينيًا كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء. يتسبب جيش الاحتلال ببتر أطراف 13 فلسطينيًا كل يومين. كما يتسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين”. 

وختم الإعلامي الحكومي بيانه قائلا: الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم.

