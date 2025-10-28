تونس تتوقع ارتفاع إيرادات ميزانية 2025 إلى 16.7 مليار دولار وانخفاض العجز

توقعت وزارة المالية التونسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة لعام 2025 بنسبة 4.4%، لتصل إلى حوالي 49.09 مليار دينار (ما يعادل 16.7 مليار دولار).

محاور رئيسية في ميزانية 2025

تركز موازنة 2025 على نمو الإيرادات الضريبية، حيث يُعزى هذا الارتفاع في الإيرادات بشكل أساسي إلى نمو متوقع في الإيرادات الجبائية (الضريبية) بنسبة 6.6%، لتصل إلى 44.52 مليار دينار، بدعم من تطور إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

ومن المتوقع أن تتراجع الإيرادات غير الضريبية لتستقر عند 4.22 مليار دينار، كما أن انكماش العجز المالي في اتجاه إيجابي، من المنتظر أن ينخفض عجز الميزانية (دون احتساب الهبات) إلى حوالي 9.64 مليار دينار في 2025، مقارنةً بالتقديرات الأولية البالغة 10.15 مليار دينار.

وبالنسبة لتمويل الميزانية، سيتم تمويل إجمالي الميزانية المقدر بـ 76.63 مليار دينار من خلال موارد ذاتية ومصادر تمويلية أخرى.

توقعات موازنة 2026

كشفت الوزارة أيضا عن توقعات أولية لميزانية 2026، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 52.56 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.1% مقارنةً بتوقعات عام 2025.

وستعتمد هذه التوقعات على فرضيات اقتصادية تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% واستقرارا متوقعا في سعر صرف الدينار وسعر النفط.

