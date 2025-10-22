الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرانس برس: مصرع 40 مهاجرا غير شرعي غرقا قبالة سواحل تونس

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أفادت وكالة فرانس برس، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع  40 مهاجرا غير شرعي غرقا قبالة سواحل تونس .

 

مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

في سياق آخر، أعلن خفر السواحل الموريتاني، في أغسطس الماضي، غرق قارب مهاجرين كان يقل نحو 160 شخصا قبالة السواحل الغربية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت مصادر خفر السواحل أن الحادثة وقعت ليل 26- 27 أغسطس الجاري بالقرب من قرية "محيجرات" الساحلية، التي تقع على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة نواكشوط

 

الضحايا ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا

وتم انتشال جثث الضحايا، الذين ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا، خاصة غامبيا والسنغال.

وبحسب تصريحات للرئيس محمد عبد الله، قائد خفر  السواحل الموريتانية، فإن القارب غادر جامبيا منذ حوالي أسبوع، وعندما رأى المهاجرون أضواء القرية، حاولوا التحرك بشكل جماعي إلى جانب آمن من القارب، مما تسبب في انقلابه وغرقه.

وكما أضاف المسؤول، فإن الأمواج جرفت 49 جثة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ 17 شخصا فقط حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سواحل تونس تونس خفر السواحل الموريتاني السواحل الموريتانية سواحل موريتانيا

مواد متعلقة

مصرع 50 مهاجرا سودانيا في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا

مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب مركب مهاجرين قبالة اليمن لـ 68 قتيلا و74 مفقودا

حادث جلل، مصرع وفقدان 68 مصريا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق الليبية

الهجرة العالمية: 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر النزوح والمناطق العسكرية

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads