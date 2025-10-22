فرانس برس: مصرع 40 مهاجرا غير شرعي غرقا قبالة سواحل تونس

أفادت وكالة فرانس برس، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع 40 مهاجرا غير شرعي غرقا قبالة سواحل تونس .

مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

في سياق آخر، أعلن خفر السواحل الموريتاني، في أغسطس الماضي، غرق قارب مهاجرين كان يقل نحو 160 شخصا قبالة السواحل الغربية للبلاد، ما أسفر عن مصرع 49 شخصا وفقدان 100 آخرين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أوضحت مصادر خفر السواحل أن الحادثة وقعت ليل 26- 27 أغسطس الجاري بالقرب من قرية "محيجرات" الساحلية، التي تقع على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة نواكشوط.

الضحايا ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا

وتم انتشال جثث الضحايا، الذين ينتمي معظمهم إلى دول غرب إفريقيا، خاصة غامبيا والسنغال.

وبحسب تصريحات للرئيس محمد عبد الله، قائد خفر السواحل الموريتانية، فإن القارب غادر جامبيا منذ حوالي أسبوع، وعندما رأى المهاجرون أضواء القرية، حاولوا التحرك بشكل جماعي إلى جانب آمن من القارب، مما تسبب في انقلابه وغرقه.

وكما أضاف المسؤول، فإن الأمواج جرفت 49 جثة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ 17 شخصا فقط حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.