الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة يهاجم عمر عصر بعد فضيحة تونس

عمر عصر، فيتو
عمر عصر، فيتو

تنس الطاولة، أعرب الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة عن استيائه من المشهد  الذى ظهر عليه المنتخب المصري خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس أفريقيا للكبار بتونس.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي أرسله الاتحاد الأفريقي إلى الاتحاد المصري للعبة جاء نصه على النحو التالى:  

السيد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة

الموضوع: حادثة وقعت خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025

أكتب إليكم لأعرب عن استياء الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة (ITTF-AFRICA) إزاء سوء سلوك المنتخب المصري خلال نصف نهائي بطولة أفريقيا للعمومي - تونس 2025، بين مصر ونيجيريا، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.  خلال المباراة الثالثة بين عمر عصر وتايو ماتي، حيث قاطع اللاعب المصري عمر عصر المباراة وهو على الطاولة ليصرخ في وجه رئيس وفده.

 يُشكل هذا السلوك إساءةً جسيمة، ليس فقط للرياضة، بل أيضًا للمشاهدين والمسؤولين وجميع الأطراف المعنية بهذه البطولة الكبيرة. وبالنسبة لرياضيٍ بمستوى عمر عصر الذي يُعدّ من بين أفضل لاعبي العالم، ويُتوقع منه أن يكون قدوة، فإن هذا السلوك السيئ مؤسفٌ للغاية.. وللحفاظ على ريادة مصر في تنس الطاولة الأفريقية وحماية قيم رياضتنا، لا يمكن للاتحاد الدولي لتنس الطاولة في أفريقيا التسامح مع مثل هذا السلوك.

لذلك، يُرسل الاتحاد الافريقي هذه الرسالة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة للتعبير عن احتجاجه الشديد، وطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة بأي شكل من الأشكال. وننتظر ردكم على هذا السلوك المشين، ونحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء ضروري لمنع تكراره في المستقبل.. وتفضلوا، بقبول فائق الاحترام والتقدير. البروفيسور جيرمان ألفريد كارو رئيس لجنة تحكيم بطولة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة - أفريقيا للكبار، تونس 2025».

تنس الطاولة الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله المنتخب المصري كأس أفريقيا الاتحاد الأفريقي

