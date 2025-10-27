محمد عبد الجليل يكتب: مجزرة "العصير المسموم" في مأساة "الأطفال الثلاثة" تكشف عن شيطان بملامح بشرية!

الأمن يكشف: الخلافات العاطفية دفعت "العشيق" لقتل الأم! وقذف مصطفى في الترعة ووضع السم "لجنى وسيف" !

لماذا تحوّل "صاحب المحل البيطري" إلى شيطان؟ السم كان في كوب الأم.. والعصير القاتل للأطفال



أخيرًا، انقشع ضباب الغموض عن الجريمة المروعة التي هزت منطقة فيصل بالكامل، وحوّلت قصة ثلاثة أطفال أبرياء إلى كابوس. لكن الحقيقة التي كشفتها تحريات قسم شرطة الأهرام كانت أكثر قسوة ووحشية مما تصوره أسوأ الكوابيس: القاتل كان شخصًا قريبًا، واستخدم السم وسيلة لتصفية أسرة كاملة.

التحقيقات الأمنية لم تستغرق وقتًا طويلًا لتصل إلى الخيط الأسود: رجل، يعمل مالكًا لمحل بيع الأدوية البيطرية في الجيزة. هذا الرجل كان على علاقة بوالدة الأطفال (التي توفيت لاحقًا) وكانت تقيم معه وأنجالها الثلاثة في شقة مستأجرة.

المتهم بقتل الأطفال وأمهم، فيتو

السم في كوب العصير.. بداية النهاية!

وبدأ المشهد المروع في يوم 21 من الشهر الجاري. وفقًا لاعترافات الجاني الصادمة، فقد اكتشف خلال تلك الفترة ما وصفه بـ "سوء سلوكها"، فقرر التخلص منها بطريقة شيطانية:

لم يلجأ للصدام، بل لجأ للغدر. أحضر "مادة سامة" قاتلة، تحصل عليها من محله البيطري الذي يبيع فيه الأدوية، ووضعها بهدوء في كوب عصير وقدمه للأم. عندما شعرت المسكينة بالإعياء الشديد، قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات. هنا، كذب القاتل على الجميع، إذ ادعى كونها زوجته وسجّل بياناته باسم مزيف قبل أن يتركها تصارع الموت وحيدة وينصرف. توفيت الأم، وبدأت المرحلة الثانية من الجريمة.

العصير المسموم للثلاثة.. وجثمان في الترعة!

بعد ثلاثة أيام فقط، وفي 24 الجاري، قرر "تاجر الموت" التخلص من أطفالها الثلاثة الأبرياء.

اصطحب الأطفال للنزهة المزعومة، وقدم لهم عصيرًا مخلوطًا بـ نفس المادة السامة. هنا يظهر وميض براءة أخير: الطفل الأصغر (6 سنوات)، الذي كان اسمه "مصطفى" في تقارير سابقة، رفض تناول العصير المسموم.

ما كان من القاتل إلا أن تخلص منه بطريقة مروعة، حيث ألقاه في مجرى مائي بإحدى الترع بدائرة القسم، وتم انتشال جثمانه لاحقًا.

عاد الجاني إلى مسكنه مع الطفلين الآخرين، سيف (13 عامًا) وجنى (11 عامًا)، وكانا في حالة إعياء شديد بسبب السم القاتل. عندها، قرر التخلص من الأدلة ووضعهما في الشارع. استعان بعامل من محله وقائد "توك توك" (لم يكن لهما علم بالجريمة) ونقلهما إلى مكان العثور عليهما في فيصل.

النتيجة كانت مأساوية: سيف فارق الحياة فورًا، وجنى قاومت لدقائق ثم لحقت بوالدتها وشقيقها الأصغر، لتوثق عملية قتل بدم بارد، استغرقت 4 أيام، وحصدت أرواح أم وثلاثة أطفال.

التحقيقات اكتملت.. والصدمة باقية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، لكن أسئلة القلوب لن تتوقف: أي شيطان هذا الذي يستخدم محله لبيع الأدوية، ليحصل منها على "سم" يقتل به أسرة بأكملها بدافع خلاف عاطفي؟ وكيف تسنى له أن ينظر في عيون الأطفال وهم يتناولون العصير المسموم؟ هذا هو الوجه القبيح للجريمة التي أوجعت قلوب المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.