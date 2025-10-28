الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قدم التحية العسكرية وتركها حائرة خلفه، موقف لـ ترامب يربك رئيسة وزراء اليابان ( فيديو)

ترامب ورئيسة وزراء
ترامب ورئيسة وزراء اليابان، فيتو

تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقف حرج لرئيسة الوزراء اليابانية "سانا تاتشيتشي"، خلال زيارته إلى اليابان.

فخلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية "سانا تاتشيتشي"، ظهر وكأنه لم يستوعب البروتوكول الرسمي لتقديم التحية لحرس الشرف في قصر أكاساكا، وهو المقر الرسمي لاستقبال ضيوف الدولة اليابانية.

 مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأمريكي في القصر الياباني

وبحسب مقطع مصور من مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأمريكي في القصر الياباني، ظهر ترامب وهو يسير دون أن ينتبه لتوجيهات رئيسة الوزراء اليابانية من أجل الوقوف لتقديم التحية لحرس الشرف، وسارع بالسير متقدمًا أمامها دون أن يستوعب تفاصيل البروتوكول.

وفي المقابل، ظهرت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاتشيتشي، وهي حائرة ومرتبكة من الموقف ولا تعرف ماذا تفعل، لكنها في الوقت نفسه لم تتمالك نفسها من الضحك بسبب هذا التصرف، وقدمت التحية لحرس الشرف بمفردها ثم سارعت لتلحق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاتشيتشي، قد أكدت لضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها رشحته لجائزة نوبل للسلام للعام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من قادة العالم، وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: إن تاتشيتشي أبلغت الرئيس سرًا بترشيحها له وقدمت له الأوراق اللازمة، في خطوة مفاجئة من شأنها أن ترضي الرئيس الأمريكي.

تخفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية إلى 15%

وكشفت تاتشيتشي عن ترشيحها بعد أن وقع الزعيمان على وثائق تعلن عن "عصر ذهبي" للتحالف الأمريكي الياباني، بما في ذلك تأكيد اتفاقية تجارية أبرمت في يوليو تخفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية إلى 15%، والتعهد بالتعاون في مجال المعادن النادرة والمعادن الحيوية في مواجهة القيود الصينية على الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تخفض الرسوم الجمركية ائزة نوبل للسلام ترامب دونالد ترامب القصر الياباني

مواد متعلقة

بعد لقاء جمعه مع رئيسة وزراء اليابان، ترامب يوصي الجنود الأمريكيين بشراء سيارات تويوتا

ترامب يصل القاعدة البحرية بـ"يوكوسوكا"، ماذا قال الرئيس الأمريكى عن رئيسة وزراء اليابان الجديدة؟

رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب بعد اتفاقية "المعادن النادرة": أثرت في واستلهمت الكثير منك

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads