قدم التحية العسكرية وتركها حائرة خلفه، موقف لـ ترامب يربك رئيسة وزراء اليابان ( فيديو)

تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقف حرج لرئيسة الوزراء اليابانية "سانا تاتشيتشي"، خلال زيارته إلى اليابان.

فخلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية "سانا تاتشيتشي"، ظهر وكأنه لم يستوعب البروتوكول الرسمي لتقديم التحية لحرس الشرف في قصر أكاساكا، وهو المقر الرسمي لاستقبال ضيوف الدولة اليابانية.

مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأمريكي في القصر الياباني

وبحسب مقطع مصور من مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأمريكي في القصر الياباني، ظهر ترامب وهو يسير دون أن ينتبه لتوجيهات رئيسة الوزراء اليابانية من أجل الوقوف لتقديم التحية لحرس الشرف، وسارع بالسير متقدمًا أمامها دون أن يستوعب تفاصيل البروتوكول.

وفي المقابل، ظهرت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاتشيتشي، وهي حائرة ومرتبكة من الموقف ولا تعرف ماذا تفعل، لكنها في الوقت نفسه لم تتمالك نفسها من الضحك بسبب هذا التصرف، وقدمت التحية لحرس الشرف بمفردها ثم سارعت لتلحق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

YUP, TRUMP IS ONLY IN STEP WITH TRUMP



Trump hasn't clearly grasped the instructions. Japanese PM Takaichi doesn't know what to do. She's totally perplexed. Many other world leaders are too. This video is an apt metaphor for Trump's unilateralism! pic.twitter.com/PckHdaQ4iO — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 28, 2025

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاتشيتشي، قد أكدت لضيفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها رشحته لجائزة نوبل للسلام للعام المقبل، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من قادة العالم، وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة واشنطن بوست: إن تاتشيتشي أبلغت الرئيس سرًا بترشيحها له وقدمت له الأوراق اللازمة، في خطوة مفاجئة من شأنها أن ترضي الرئيس الأمريكي.

تخفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية إلى 15%

وكشفت تاتشيتشي عن ترشيحها بعد أن وقع الزعيمان على وثائق تعلن عن "عصر ذهبي" للتحالف الأمريكي الياباني، بما في ذلك تأكيد اتفاقية تجارية أبرمت في يوليو تخفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية إلى 15%، والتعهد بالتعاون في مجال المعادن النادرة والمعادن الحيوية في مواجهة القيود الصينية على الصادرات.

