ترامب يصل القاعدة البحرية بـ"يوكوسوكا"، ماذا قال الرئيس الأمريكى عن رئيسة وزراء اليابان الجديدة؟

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة يوكوسوكا، الواقعة على بعد حوالي 30 ميلا جنوب غرب العاصمة طوكيو، لزيارة القوات الأمريكية في القاعدة البحرية باليابان.

ترامب يعرب عن إعجابه الشديد بسياسة رئيسة وزراء اليابان الجديدة

وأعرب الرئيس الأمريكي، فور وصوله إلى مدينة يوكوسوكا، عن إعجابه الشديد بسياسة رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايتشي، متوقعا أنها قادرة على تحقيق المزيد من التقدم لليابان، وقال: إنها ستكون أفضل رؤساء الوزراء في اليابان.

جدير بالذكر أن أكد الرئيس ترامب اليوم الثلاثاء في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

عصرًا ذهبيًّا جديدًا" للعلاقات اليابانية- الأمريكية

وقال ترامب في اجتماع مع تاكايشي: "لطالما كان لديَّ حب كبير واحترام عميق لليابان.. أريد أن أؤكد لكم أن هذه ستكون علاقة مميزة.. نحن حليف على أعلى مستوى".

من جهتها، أكدت تاكايشي أنها تريد "عصرًا ذهبيًّا جديدًا" للعلاقات اليابانية- الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

 

